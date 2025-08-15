Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

15 августа, 11:30

Общество

Новости мира: в китайском городе начали санитарную кампанию против лихорадки чикунгунья

Специальные бригады по борьбе с комарами, которые переносят лихорадку чикунгунья, начали обработку улиц китайского города Фошань. От последствий заболевания за месяц погибли уже тысячи человек. Передается вирус именно через укусы комаров.

Порядка 130 человек пострадали во время тайфунов на Тайване. В результате без электричества остались 30 тысяч домов. Среди жителей есть пропавшие без вести.

Оперативные службы устраняют последствия непогоды, но риск наводнений и схода оползней сохраняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Станислав Кулик Евгения Мирошкина

