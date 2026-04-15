Похолодание в Москве достигнет пика к концу недели

В ближайшие 10 дней в столице ожидаются дожди и похолодание. Своего пика оно достигнет к концу недели – 17 апреля, когда температура ночью будет чуть выше нуля. В области тем временем возможны слабые заморозки и мокрый снег.

Аллергикам врачи рекомендуют при возможности уехать из региона на 2–3 недели в другую климатическую зону, так как период максимальной концентрации пыльцы березы прогнозируется на конец апреля. Так они смогут легче пережить сезон цветения.

Из-за Московского международного кинофестиваля в центре столицы введут ограничения движения. 16 и 23 апреля с 14:30 до 01:00 перекроют участки в районе Пушкинской площади и Большого Путинковского переулка. На этих же участках будет временно запрещена парковка.

