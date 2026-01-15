Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве в выходные

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Москве в предстоящие выходные. Ночь на воскресенье, 18 января, может стать одной из самых холодных с начала зимы, температура может опуститься до 20 градусов ниже нуля. При этом осадков не ожидается.

Морозы прогнозируются и в субботу, 17 января, когда ночью столбики термометров покажут минус 15–20 градусов, а днем – около минус 15. В понедельник, 19 января, на Крещение ожидается небольшое потепление до минус 10 градусов.

