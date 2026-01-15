Брак на производстве игрушек обернулся рекордными продажами в Китае

Брак на производстве обернулся рекордными продажами в Китае. Игрушкам по ошибке пришили улыбки "вверх ногами". В результате вместо стандартного изделия получилась "грустная" лошадь, привлекшая внимание покупателей.

Спрос на игрушки оказался настолько высоким, что завод теперь с трудом успевает отгружать заказы. При этом подобные случаи, когда производственный дефект неожиданно приводит к коммерческому успеху, уже не раз встречались в мировой практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.