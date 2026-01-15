Форма поиска по сайту

Новости

15 января, 08:00

Общество

Брак на производстве игрушек обернулся рекордными продажами в Китае

Травматологи рассказали, как правильно падать и избегать травм при гололедице

Психологи дали советы москвичам по борьбе с прокрастинацией

Эксперты выяснили, что изучение языков помогает замедлить старение мозга

Правильные действия в первые 90 минут после сна улучшат самочувствие

В России изменят условия "Семейной ипотеки"

Эксперт рекомендовала обучать детей финансовой грамотности с раннего возраста

259 детей родились в Москве 14 января

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 15 января

Британец переехал из Лондона в Москву и решил остаться навсегда

Брак на производстве обернулся рекордными продажами в Китае. Игрушкам по ошибке пришили улыбки "вверх ногами". В результате вместо стандартного изделия получилась "грустная" лошадь, привлекшая внимание покупателей.

Спрос на игрушки оказался настолько высоким, что завод теперь с трудом успевает отгружать заказы. При этом подобные случаи, когда производственный дефект неожиданно приводит к коммерческому успеху, уже не раз встречались в мировой практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществоза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕлена Любимова

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

