Британец переехал из Лондона в Москву и решил остаться навсегда

Житель Великобритании Александр Торкилдсен 2,5 года назад переехал из Лондона в Москву, чтобы быть с русской девушкой. После расставания он принял решение остаться в российской столице, которая покорила его своим размахом и красотой.

Как признается Александр, до переезда у него были стереотипы о Москве как о городе с однообразной советской архитектурой. Однако он был поражен сочетанием старинных зданий, сталинских высоток и современных построек, назвав Москву лучшим городом в мире.

Сейчас Александр работает преподавателем английского в московской школе, учит русский язык и планирует купить квартиру в столице. Его родственники, включая отца, который отдыхал на подмосковной даче, также впечатлены Россией. Возвращаться в Англию британец не хочет.

