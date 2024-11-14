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14 ноября, 12:30

Общество

Новости регионов: адмирал Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации ВМФ

Новости регионов: адмирал Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации ВМФ

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Главнокомандующий военно-морского флота России адмирал Алексей Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации ВМФ. Ранее у морской авиации не было собственного символа. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с символом в виде золотистого якоря с крыльями. С этого дня он будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации.

Огромное нефтяное пятно заметили в бухте Троица в Приморском крае. Это популярное место для отдыха у жителей региона. Также там нерестятся некоторые виды рыб. Пока не известно, откуда взялось загрязнение. По одной из версий, пятно могло образоваться в ближайшем порту.

В Крыму железнодорожные пути, на которые рухнул мост, освободили от завалов, сообщили в службе автомобильных дорог региона. Железная дорога уже может работать. Остальные работы по разбору завершат в течение дня. Накануне в районе Джанкоя обрушился мост через железнодорожные пути. Пострадали 2 человека. В местном МЧС сообщили, что причиной стала перегруженная фура. Машина ехала с перевесом почти на 13 тонн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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