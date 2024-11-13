Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

В Можайском районе Москвы Сергей Собянин открыл школу "Сколка". Здание по индивидуальному проекту на 825 мест построили на территории инновационного центра "Сколково".

В Москве установилась теплая погода. В конце текущей недели погода в столице будет соответствовать скорее октябрьским нормам. Ожидается температура до 5 градусов, местами возможен дождь. Синоптики сообщили, что такая погода сохранится как минимум в ближайшие пару недель.

Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. В ближайшее время ее имущество должно быть распродано. Однако уголовное дело против нее не будет прекращено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

