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Новости

13 ноября, 21:00

Новости

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: в программу реновации включены 22 новые площадки

Собянин: школа "Сколка" ориентирована на получение практических навыков

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Новости часа: археологи передадут в музеи 600 артефактов, найденных на Тверской улице

Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новую школу в инновационном центре "Сколково"

Сергей Собянин открыл уникальную школу "Сколка"

Новости часа: Собянин расширил меры поддержки московского общепита

В Можайском районе Москвы Сергей Собянин открыл школу "Сколка". Здание по индивидуальному проекту на 825 мест построили на территории инновационного центра "Сколково".

В Москве установилась теплая погода. В конце текущей недели погода в столице будет соответствовать скорее октябрьским нормам. Ожидается температура до 5 градусов, местами возможен дождь. Синоптики сообщили, что такая погода сохранится как минимум в ближайшие пару недель.

Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом. В ближайшее время ее имущество должно быть распродано. Однако уголовное дело против нее не будет прекращено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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