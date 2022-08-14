В Татарстане могут вернуть масочный режим

Глава Татарстана Рустам Минниханов хочет вернуть в регионе масочный режим. Это касается компаний и учреждений. Также он поручил активизировать работу по ревакцинации населения, чтобы выработать коллективный иммунитет.

Известно, что за последнюю неделю показатель заболеваемости коронавирусом в республике увеличился на 32%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.