Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за 8 лет

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние 8 лет. На май не переносили выходные с новогодних каникул. Поэтому с 1 по 11 мая отдыхать придется два раза по три дня.

Первая часть майских продлится с 1 по 3 мая – с пятницы по воскресенье. Вторая – с 9 по 11 мая – с субботы по понедельник, так как на него и перенесли выходной. Всего в мае для тех, кто работает на пятидневке, запланировано 19 рабочих и 12 нерабочих дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.