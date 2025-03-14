Парфюмер рассказала, как выбрать аромадиффузор

Парфюмер Алена Елина рассказала, как выбрать аромадиффузор. По ее словам, важный критерий при выборе диффузора – площадь помещения. Для просторных спален и рабочих кабинетов можно использовать диффузор с питанием от сети с объемом резервуара около 200–300 миллилитров.

Для spa-салона, офиса или для дома стоит брать модели с большей емкостью. Для небольшой гостиной или ванной можно выбрать именно палочки в емкости с ароматической жидкостью.

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