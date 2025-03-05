05 марта, 08:00Общество
Москвичи могут прислать снимки города в рубрику "Фотопоток"
Москвичи могут прислать кадры в рубрику "Фотопоток". В ней показывают снимки, на которых запечатлена столица, ее самые яркие моменты и необычные детали. Все эти фотографии принимает чат-бот телеграм-канала "Москва 24", в который можно перейти по QR-коду.
Авторы лучших фотографий еженедельно по пятницам получают памятные подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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