Россиянам рассказали, что ошибки в трудовой книжке могут привести к потере части пенсии

Неточности в трудовой книжке, такие как опечатки в датах или названиях компаний, могут стать причиной того, что стаж не зачтут при расчете пенсии. Особенно сложно исправлять записи из доцифровой эпохи, иногда вопрос приходится решать в судебном порядке. Эксперты рекомендуют заранее проверить документ.

Основная информация для начисления пенсии содержится в отчетах работодателей, которые они отправляют в Социальный фонд. Именно по этим данным рассчитывается стаж и размер выплат. Трудовая книжка служит дополнительным подтверждением, особенно если в системе фонда отсутствуют данные о каком-либо периоде работы.

