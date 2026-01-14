Форма поиска по сайту

14 января, 07:45

Общество

Специалисты рассказали о правилах ухода за кожей рук зимой

Специалисты рассказали о правилах ухода за кожей рук зимой

Зимний сезон с морозами, холодным ветром и сухим воздухом в помещениях приводит к повышенной чувствительности, обезвоживанию и появлению трещин на коже рук. Специалисты подчеркивают важность регулярного и сезонного ухода в этот период.

В этот период кожа нуждается в более деликатном очищении и глубоком питании. Как пояснила мастер маникюра Дарья Мартынова, важно использовать скрабы и пилинги для отшелушивания омертвевших клеток. Вторым обязательным этапом является применение более жирных и питательных кремов или масок.

Егор БедуляПолина Брабец

