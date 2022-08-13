Москвичам рассказали о стоимости "набора школьника" в 2022 году

По данным Росстата, в прошлом году стоимость набора для школы, включая рюкзак и все необходимые канцелярские принадлежности, не превышала 5 тысяч рублей.

Какая сумма набегает в этом году и не возникнет ли дефицита чего-либо из-за санкций – в сюжете телеканала Москва 24.