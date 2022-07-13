Стоимость жилья на вторичном рынке в России снизилась на 4%

Недвижимость на вторичном рынке жилья подешевела. За три месяца ее средняя стоимость в России снизилась на 4%.

Меньше всего изменились цены в Москве и Екатеринбурге – снижение на 0,2%. Примерно на 0,5% подешевели квадратные метры в Санкт-Петербурге, Казани и Волгограде. В Самаре и Ростове-на-Дону – на 1%. Самое заметное снижение стоимости в Перми – 1,6%.

Кроме того, риелторы сообщили, что при сделках с недвижимостью покупатели могут рассчитывать на хорошую скидку. Этим летом средний дисконт в столице достиг 8,5%. При срочной продаже можно купить на 10–15% дешевле. Средний дисконт по России составляет почти 6%.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.