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13 июня, 23:30

Общество

В Подмосковье разгорелся соседский конфликт из-за забора

В Подмосковье разгорелся соседский конфликт из-за забора

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В Подмосковье соседи не поделили участок из-за забора. Владельцы дачи пожаловались, что ограждение частично зашло на их территорию. Как выяснилось, это может стать поводом для судебного разбирательства и штрафа.

Как рассказали юристы, перед установкой забора необходимо свериться с кадастровыми картами, пригласить инженеров из БТИ и согласовать проект с соседями. Федерального закона, регулирующего установку, нет, но есть местные уставы СНТ и нормы, которых стоит придерживаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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