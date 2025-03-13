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13 марта, 07:00

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Новости регионов: Хабаровск сковали десятибалльные заторы из-за снегопада и гололедицы

Новости регионов: Хабаровск сковали десятибалльные заторы из-за снегопада и гололедицы

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В Хабаровске из-за непрекращающегося снегопада и гололедицы образовались десятибалльные заторы. На центральных улицах города движение практически парализовано. Коммунальные службы активно чистят тротуары, но пешеходам приходится нелегко. В районе автовокзала произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

На борту корабля, прибывшего в Новороссийск из Стамбула, обнаружили неожиданного пассажира – черного кота по кличке Бурак. Животное забралось в трюм и провело весь рейс в контейнере. Моряки, услышав мяуканье, кормили и поили кота через щели, так как вскрыть контейнер на борту было невозможно. Сейчас Бурак чувствует себя хорошо, но, согласно таможенным правилам, его могут депортировать обратно в Турцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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