Высота сугробов в Москве достигла 49 сантиметров. Прирост осадков в ближайшие дни может составить 16 сантиметров.

Городские службы работают круглосуточно, чтобы убрать последствия осадков. Дороги и тротуары прометают и обрабатывают против гололеда несколько раз в день, снег вывозят из дворов, а коммунальщики чистят кровли, фасады и водостоки домов.

В уборке задействованы около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники. Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

