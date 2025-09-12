Более 600 плакатов разместили на уличных билбордах в честь Дня города в Москве

Более 600 плакатов разместили на уличных билбордах, остановках и стендах в честь Дня города в Москве. На цифровых медиафасадах будут показывать видеоролики о столице.

Также улицы, площади и парки города преобразили более 3 000 флагов и декоративных конструкций. Повсюду можно будет увидеть надписи "Москва" и цифры "878". Именно столько лет исполняется столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.