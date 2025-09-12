Синоптик рассказал, что столица остается во власти метеорологического лета

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, столица остается во власти метеорологического лета. Среднесуточная температура по-прежнему выше плюс 15 градусов.

В выходные ночью прогнозируется от 5 до 8 градусов, а днем при малооблачной погоде воздух прогреется до 20 градусов. Существенных изменений в атмосфере синоптики не ожидают.

