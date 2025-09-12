Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 сентября, 07:45

Общество

Синоптик рассказал, что столица остается во власти метеорологического лета

292 ребенка родились в Москве 11 сентября

В Госдуме предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов

В Москве специалисты представили новые подходы к лечению мигрени

"Утро": 20 градусов ожидается в Москве днем 12 сентября

"Московский патруль": в Госдуме обсудили борьбу с нелегальной продажей алкоголя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

"Новости дня": Собянин заявил, что число многодетных семей в Москве выросло в два раза

Танцевальный флешмоб "Московская кадриль" состоялся в честь Дня города

"Новости дня": количество вакансий в Москве выросло до двух миллионов

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, столица остается во власти метеорологического лета. Среднесуточная температура по-прежнему выше плюс 15 градусов.

В выходные ночью прогнозируется от 5 до 8 градусов, а днем при малооблачной погоде воздух прогреется до 20 градусов. Существенных изменений в атмосфере синоптики не ожидают.

Яндекс.Метрика