Москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

В Москве установилась прохладная, но комфортная погода. Выходные будут теплыми и без дождей. Утром 13 сентября ожидается около 15 градусов, днем воздух прогреется до 19, а вечером столбик термометра опустится до 14.

Влажность составит 31%, атмосферное давление сохранится на уровне 760 миллиметров ртутного столба. Днем 14 сентября температура достигнет 20 градусов, вечером снизится до 14 градусов. В середине следующей недели в Москву придут кратковременные дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.