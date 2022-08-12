Почти 6 млн внутренних и заграничных паспортов получили россияне с января 2022 года

Почти 6 миллионов внутренних и заграничных паспортов получили россияне за шесть месяцев этого года. Среди них доля красных книжиц для поездок за границу – без малого два с половиной миллиона.

Это количество, как подсчитали в МВД, стало рекордным за последние три года. А самым неурожайным на загранпаспорта закономерно стал пандемийный 2020 год, когда были введены ограничения на поездки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.