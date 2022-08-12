Грибной сезон в подмосковных лесах начнется во второй половине августа. Такой прогноз сделали специалисты-микологи. По их словам, грибная волна урожая будет длинная, скорее всего, с заходом на весь сентябрь.

В лесах грибов еще мало. Микологи объяснили это долгой холодной весной и последующей жарой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.