Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июля

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства. После жары столицу и Подмосковье накрыла сильная гроза и ливни.

В Боткинской больнице продолжают развивать современные методы лечения пациентов с редкими и сложными патологиями, рассказал Сергей Собянин. С 2018 года в центре проводят операции по трансплантации роговицы глаза. В настоящий момент на базе медучреждения делают около 120 хирургических вмешательств в год. Их проводят с помощью операционных микроскопов, лазеров, специализированных микрохирургических инструментов.

В Москве заработал новый магистральный маршрут. Он свяжет крупные жилые комплексы в районе Филевский Парк с ближайшими станциями метро и МЦК. Кроме того, изменится ряд других маршрутов в разных районах столицы.