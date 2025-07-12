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12 июля, 20:15

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июля

Сильная гроза накрыла Москву после пика жары

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Почти четверть месячной нормы осадков выпала в центре Москвы, сообщает комплекс городского хозяйства. После жары столицу и Подмосковье накрыла сильная гроза и ливни.

В Боткинской больнице продолжают развивать современные методы лечения пациентов с редкими и сложными патологиями, рассказал Сергей Собянин. С 2018 года в центре проводят операции по трансплантации роговицы глаза. В настоящий момент на базе медучреждения делают около 120 хирургических вмешательств в год. Их проводят с помощью операционных микроскопов, лазеров, специализированных микрохирургических инструментов.

В Москве заработал новый магистральный маршрут. Он свяжет крупные жилые комплексы в районе Филевский Парк с ближайшими станциями метро и МЦК. Кроме того, изменится ряд других маршрутов в разных районах столицы.

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