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12 мая, 07:45

Общество

Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС

Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС

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Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС. О подобных случаях рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Причиной являются ошибки в данных. Зафиксировано порядка 30 тысяч неточностей.

В подобных ситуациях рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию, где уже отработан механизм действий. Специалисты успокаивают, что страховщики не только проводят консультации, но и оказывают содействие в решении проблем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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