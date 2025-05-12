Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС. О подобных случаях рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Причиной являются ошибки в данных. Зафиксировано порядка 30 тысяч неточностей.

В подобных ситуациях рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию, где уже отработан механизм действий. Специалисты успокаивают, что страховщики не только проводят консультации, но и оказывают содействие в решении проблем.

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