12 мая, 07:45Общество
Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС
Россиян предупредили о возможном аннулировании полисов ОМС. О подобных случаях рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Причиной являются ошибки в данных. Зафиксировано порядка 30 тысяч неточностей.
В подобных ситуациях рекомендуют обращаться в страховую медицинскую организацию, где уже отработан механизм действий. Специалисты успокаивают, что страховщики не только проводят консультации, но и оказывают содействие в решении проблем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.