Воздух в столице прогреется до +20 градусов 12 мая. Как говорят синоптики, ближе к вечеру в столице начнется дождь, местами ожидаются гроза и порывистый ветер.

Из-за потепления в Москве 14 мая начнут отключать отопление, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.