Массовое цветение березы начнется после 20 апреля в Москве

С приходом тепла в Москве начнется массовое цветение березы. Деревья начнут "пылить" уже после 20 апреля. Пик концентрации пыльцы скорее всего придется на майские праздники.

Эксперты советуют во время прогулок надевать очки, маски или специальные фильтры для носа. Это поможет снизить симптомы поллиноза. Дома рекомендуется закрывать окна на весь период цветения и использовать очистители воздуха.

