IT-специалистам из Екатеринбурга начали выдавать зарплату в биткойнах

Специалистам в IT-сфере из Екатеринбурга начали выдавать зарплату в биткойнах. Дело в том, что по Трудового кодексу 20% от заработной платы сотрудника может выплачиваться в неденежной форме.

Какие у криптозарплаты есть плюсы и минусы?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

((Согласно Трудовому кодексу РФ, до 20% от заработной платы сотрудника может выплачиваться в неденежной форме. Этим нюансом готовы воспользоваться некоторые компании и выплачивать зарплату криптовалютой. В ЦБ волнуются: если россияне станут массово владеть криптой, произойдёт замещение рубля, а экономика переместится в теневой сектор. Как найти баланс? Какие у криптозарплаты есть плюсы и минусы? Есть ли реальные юридические основания для выплат части зарплаты в криптовалюте?))

((СУТЬ: Согласно Трудовому кодексу РФ, до 20% от заработной платы сотрудника может выплачиваться в неденежной форме. Этим нюансом готовы воспользоваться некоторые компании и выплачивать зарплату криптовалютой. В ЦБ волнуются: если россияне станут массово владеть криптой, произойдёт замещение рубля, а экономика переместится в теневой сектор. Как найти баланс? Какие у криптозарплаты есть плюсы и минусы? Есть ли реальные юридические основания для выплат части зарплаты в криптовалюте?))

КОРР.

Часть зарплаты - в криптовалюте. Хотели бы?

Трудовой кодекс позволяет выплачивать до 20 процентов заработка в неденежной форме. Так почему бы - ни криптой. Да и в период, когда рубль за рубежом не в почёте, виртуальные деньги могут выручить.

СНХ

ТИТР ((Александр Процюк, основатель IT-компании))

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Я сам оказался за границей отрезан от валютных поступлений через рублевые карты. В какой-то момент я перестал иметь возможность обменять рубли на другую валюту. И если бы не было криптовалюты, меня бы могли выгнать из гостиницы.

КОРР.

Еду для своей семьи последний месяц Александр тоже покупал за биткойны, обменивая их на баты - в Таиланде это легально. Сейчас он летит в США, но и там с цифровым кошельком проблем в магазинах и гостиницах возникнуть не должно. Кроме того, криптовалюта помогает Александру расплачиваться с сотрудниками, которые работают в его компании на удалёнке.

СНХ

ТИТР ((Александр Процюк, основатель IT-компании))

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В нашей компании некоторые работают за границей. Для них важно чувствовать гарантию. Рубль перестал, возможность пропала переводить, крипто валюта это позволяет делать.

КОРР.

Впрочем, главный финансовый регулятор России - Центробанк - с опасением поглядывает в сторону крипты, уж особенно в зарплатных фондах.



ГРФ ((цитата))

"Массовое использование криптовалют как платежного средства может привести к замещению рубля и расширению теневой экономики", - заявила недавно первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

КОРР

Представители отрасли с этой позицией не согласны.

СНХ

ТИТР ((Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна))

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Ну как она в тень может уйти, если криптовалюты можно спокойно отслеживать, транзакции все эти.

КОРР.

Проблема лишь в том, что сейчас все операции с криптовалютой совершаются через зарубежные площадки, которые регулируются не российскими законами.



СНХ

ТИТР ((Александр Бражников, исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна))

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Сейчас задача номер один, чтобы у нас появились свои майнинговые пулы, крипто биржи, криптообменники, специальные операторы ((склейка)) цифровых платформ. Все это должно быть. Когда это будет законодательно, вопросов и проблем не будет.

КОРР

Говорить всерьез о переводе зарплат в криптовалюту пока просто невозможно, говорят юристы. Непонятно, например, каким образом работодатель должен отчитываться перед налоговыми органами - при условии, что курс крипты постоянно скачет. И это не единственный юридический пробел.

СНХ

ТИТР ((Вадим Лялин, адвокат Московской адвокатской палаты ))

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Для начала надо дать правовой статус криптовалюте, который позволит ей быть инструментом финансового платежа, платежным средством, либо же имуществом как в том числе средством купли продажи, объектом купли продажи - пока такого закона нет - извините

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То есть технически это возможно, а юридически это незаконно.

КОРР.

То есть сейчас зарплата в биткоинах в России - это то же самое что зарплата в конверте. Но, возможно, в ближайшее время статус криптовалюты изменится. Пару дней назад Минфин направил в Правительство доработанный проект закона «О цифровой валюте».

Иван Пашков, Москва-24

