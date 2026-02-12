Роспотребнадзор назвал минимальными риски завоза в Россию "неизвестного" вируса из Швеции

Риски завоза в Россию "неизвестного" вируса из Швеции минимальны. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Заболевание выявили у лошадей. К человеку оно может передаваться при тесном контакте. Заболевание проявляется в виде сыпи на коже. Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле и напоминают, что на границе действуют все необходимые меры, чтобы не допустить завоз инфекции.

