12 февраля, 07:30

Общество

Доставка еды в России может подорожать из-за новых правил для курьеров

Минфин РФ запретил супругам оформлять разные "Семейные ипотеки" после развода

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 2 градуса 12 февраля

Ученые выявили более 44 миллионов воробьев в России

Налоговые сборы за выгул собак предложили ввести в России

Все долги россиян могут оказаться в кредитной истории

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении переработок

Снегопады накрыли Московский регион

Многодетным семьям в России помогут погасить ипотеку

Снежный покров в Москве может увеличиться на 4 сантиметра

Доставка еды в России может подорожать из-за новых правил для курьеров. Проект со списком требований уже разработан. Доставщики будут обязаны проходить медосмотр, оформлять страховку, носить униформу и сдавать тесты на знание правил дорожного движения.

Это дополнительные затраты, которые компании переложат на клиентов. По подсчетам экспертов, цена доставки увеличится в среднем на 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

