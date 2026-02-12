Доставка еды в России может подорожать из-за новых правил для курьеров. Проект со списком требований уже разработан. Доставщики будут обязаны проходить медосмотр, оформлять страховку, носить униформу и сдавать тесты на знание правил дорожного движения.

Это дополнительные затраты, которые компании переложат на клиентов. По подсчетам экспертов, цена доставки увеличится в среднем на 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.