Кондитер рассказала, как выбрать удобную форму для выпечки кексов

Кондитер Ольга Лакомка рассказала, на что обратить внимание при выборе формы для выпечки кексов. По ее словам, можно готовить и в одноразовой посуде из фольги, но экономичнее будет многоразовый вариант.

Формы для многократного использования делают из металла, керамики, стекла и силикона. Первые быстро прогреваются и из них легко доставать еду. Керамические имеют более привлекательный внешний вид, в стеклянных удобнее отслеживать процесс приготовления, а к силиконовым меньше всего прилипают блюда.

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