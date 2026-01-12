Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 января.

Синоптики обещают, что Москву ждет снежная неделя, а затем – крещенские морозы. В настоящее время городские службы круглосуточно устраняют последствия рекордного снегопада, вызванного циклоном "Фрэнсис".

В столичном районе Коммунарка открылось новое здание школы № 338. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников с 1-го по 11-й классы и оснащено современными лабораториями, IT-полигоном и просторными спортивными залами.

В Москве начал работу первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Он расположен на перехватывающей парковке "Московского паркинга" рядом со станцией метро "Волоколамская". Умный комплекс способен обслуживать до 500 автомобилей в сутки и работает круглосуточно.