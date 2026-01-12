Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 января

"Новости дня": в Москве планируют повышать медицинскую грамотность пенсионеров

"Миллион вопросов": юрист рассказал о новых законах, вступивших в силу в 2026 году

Абиссинский кот из Москвы признан самым красивым в мире по итогам 2025 года

Коммунальные службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

"Вопрос спорный": стоит ли праздновать старый Новый год

Опросы показали, что каждый третий россиянин создает видимость работы после праздников

Плата за холодную воду для квартир без счетчиков станет выше в России

Снежная неделя и крещенские морозы ожидаются в Москве

"Деньги 24": россиянам объяснили, как размер зарплаты влияет на пенсию

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 12 января.

Синоптики обещают, что Москву ждет снежная неделя, а затем – крещенские морозы. В настоящее время городские службы круглосуточно устраняют последствия рекордного снегопада, вызванного циклоном "Фрэнсис".

В столичном районе Коммунарка открылось новое здание школы № 338. Учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи учеников с 1-го по 11-й классы и оснащено современными лабораториями, IT-полигоном и просторными спортивными залами.

В Москве начал работу первый городской зарядный комплекс для электромобилей. Он расположен на перехватывающей парковке "Московского паркинга" рядом со станцией метро "Волоколамская". Умный комплекс способен обслуживать до 500 автомобилей в сутки и работает круглосуточно.

обществопогодаобразованиетранспортгород

