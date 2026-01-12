Форма поиска по сайту

12 января, 16:15

Общество

На Старый Новый год в Москве ожидается мороз до минус 14 градусов

"Деньги 24": малообеспеченные семьи в РФ смогут получить налоговый кэшбэк

Продажи лопат для уборки снега выросли в 9 раз в России

Жителей столицы призвали пересесть на метро на фоне непогоды

"Деньги 24": россиянам назвали максимальное количество пенсионных баллов в 2026 году

Работы по уборке снега в Москве продолжаются в круглосуточном режиме

Цифра дня: 49 сантиметров

ТЦ "Авиапарк" обвинили в жестоком обращении с птицами

Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах 17 и 18 января

Москвичку оштрафовали за оскорбление в голосовом сообщении

На Старый Новый год в Москве ожидается мороз до минус 14 градусов и небольшой снег.

Вечером 12 января горожан ждет новый снегопад. Москвичей заранее попросили пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время в пути.

Параллельно городские службы продолжают ликвидировать последствия циклона "Фрэнсис". Как отметил заместитель главы управы района Проспект Вернадского Артем Тройно, на уборку привлечены все силы и максимальное количество техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоРоман КарловНаталия ШкодаАлексей Пименов

