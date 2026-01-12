На Старый Новый год в Москве ожидается мороз до минус 14 градусов и небольшой снег.

Вечером 12 января горожан ждет новый снегопад. Москвичей заранее попросили пересесть на общественный транспорт, чтобы сэкономить время в пути.

Параллельно городские службы продолжают ликвидировать последствия циклона "Фрэнсис". Как отметил заместитель главы управы района Проспект Вернадского Артем Тройно, на уборку привлечены все силы и максимальное количество техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.