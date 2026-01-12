Дерево из Кронштадта стало лидером в голосовании за лучшую новогоднюю ель страны

В голосовании за лучшую новогоднюю ель страны лидирует 15-метровое дерево, установленное на Якорной площади Кронштадта.

Елку оформили в ретро-стиле с консервативными игрушками ручной работы и серебристой пятиконечной звездой. В гирляндах использованы лампочки накаливания как символ целой эпохи.

Голосование проходит в рамках конкурса "Елки России". Итоги будут подведены 13 января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.