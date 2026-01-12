12 января, 07:45Общество
Подростки в РФ начали массово употреблять ветеринарный препарат
В России подростки начали массово употреблять ветеринарный препарат, такая информация распространяется в соцсетях.
Утверждается, что купить товар можно на маркетплейсе без рецепта. Дети, которые уже начали употреблять это средство, делятся в интернете опытом и даже дозировками.
По словам токсиколога Михаила Кутушова, основное свойство препарата – это противосудорожные воздействия. Например, ветеринары в основном используют данное средство для того, нормализовать состояние животных во время панических атак.
