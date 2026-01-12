Форма поиска по сайту

12 января, 07:45

Общество

Подростки в РФ начали массово употреблять ветеринарный препарат

Алименты на ребенка в Москве с 1 марта могут составить около 43 тыс рублей

258 детей родились в Москве 11 января

Россиянам назвали стоимость пенсионных баллов в 2026 году

В ГД внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 5 градусов 12 января

Пять четырехдневных рабочих недель ожидают россиян в 2026 году

Повторение 12-дневных новогодних каникул ждет россиян в 2032 году

Россиянам напомнили о риске ареста имущества при задолженности в 3 тыс рублей

Срок оплаты коммунальных услуг в России сдвинется на пять дней

В России подростки начали массово употреблять ветеринарный препарат, такая информация распространяется в соцсетях.

Утверждается, что купить товар можно на маркетплейсе без рецепта. Дети, которые уже начали употреблять это средство, делятся в интернете опытом и даже дозировками.

По словам токсиколога Михаила Кутушова, основное свойство препарата – это противосудорожные воздействия. Например, ветеринары в основном используют данное средство для того, нормализовать состояние животных во время панических атак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

