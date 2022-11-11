Новости мира: полицейские вышли на митинг в Польше

В Польше на митинги организованными рядами, в форме и с флагами вышла полиция из-за недостатка зарплат. Правоохранители перекрыли улицы в центре города, где к ним присоединились пожарные, таможенники, работники тюремных служб и пограничники. Беспорядков на акции не было, участники пожаловались на работу в режиме 24/7, заявили свои требования, посвистели, погудели футбольными дудками и разошлись. Список требований они передали замминистру внутренних дел. В перечне – повышение зарплат на 20% вместо обещанных 8% на фоне максимальной за последние четверть века инфляции.

В Индонезии протестуют родственники погибших в давке на стадионе Маланга. Они недовольны ходом расследования и требуют справедливого наказания для виновных. Люди принесли фотографии своих близких и макеты гробов. Трагедия произошла в начале октября. Тогда после проигрыша местной команды ее болельщики вышли на поле и устроили беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ. Задыхающиеся люди, пытаясь выбраться, устроили давку, жертвами которой стали не менее 180 человек. Еще 300 получили ранения.

В Испании одну из крупнейших гидроэлектростанций могут закрыть из-за сильной засухи. Законсервировать собираются ГЭС "Меквиненца", сообщили в коммунальной компании, под управлением которой находится станция. Причем остановка этой ГЭС стала бы первой с момента ее запуска в 1966 году. Похожая ситуация у энергетических объектов по всей Испании. Сообщается, что более теплая, чем обычно, погода этой осенью привела к сильному сокращению запасов воды в водохранилищах. Такого низкого уровня в Испании не было последние 30 лет.

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