Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 08:00

Общество

Эксперты рассказали, какую роль играет поза во время сна в поддержании здоровья мозга

Эксперты рассказали, какую роль играет поза во время сна в поддержании здоровья мозга

Россиян обязали заранее предупреждать кредитные организации о смене номера телефона

Эксперты предупредили о риске закрытия до 90% ПВЗ в России

Российские компании стали активно искать сотрудников

305 детей родились в Москве 10 сентября

Штраф грозит за поцелуй в общественном месте в России

"Утро": температура воздуха в Москве составит 23 градуса 11 сентября

Сентябрь в Москве может стать рекордно сухим

Вакцинация от гриппа началась в школах и детсадах Москвы

"Московский патруль": москвичи начали использовать улиток для омоложения

Эксперты считают, что поза во время сна играет важную роль в поддержании здоровья мозга. Сон на спине может негативно влиять на память, в то время как сон на боку стимулирует очищение мозга от токсинов, это может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Для того чтобы улучшить сон и защитить когнитивные функции, рекомендуется спать на боку, используя подушку между коленями и постепенно отказываясь от других поз. Это также положительно скажется на здоровье позвоночника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика