Эксперты рассказали, какую роль играет поза во время сна в поддержании здоровья мозга

Эксперты считают, что поза во время сна играет важную роль в поддержании здоровья мозга. Сон на спине может негативно влиять на память, в то время как сон на боку стимулирует очищение мозга от токсинов, это может снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Для того чтобы улучшить сон и защитить когнитивные функции, рекомендуется спать на боку, используя подушку между коленями и постепенно отказываясь от других поз. Это также положительно скажется на здоровье позвоночника.

