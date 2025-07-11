Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 08:00

Общество

Ученые заявили, что пропуск завтрака негативно влияет на психическое здоровье

Ученые заявили, что пропуск завтрака негативно влияет на психическое здоровье

В России предложили оценивать работу полицейских по QR-коду

Грозы ожидаются в Москве во второй половине дня 11 июля

Мастер-класс по созданию картин состоится на Страстном бульваре

306 детей родились в Москве 10 июля

Аномальная жара в Москве достигла своего пика

"Утро": воздух прогреется до 36 градусов днем 11 июля в Москве

Роспотребнадзор разрешил купаться в 48 зонах отдыха в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июля

В Подмосковье засняли семейство ежей на прогулке

Пропуск завтрака оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека, считают ученые. Например, он становится тревожным и раздражительным. Мозг требует глюкозы и отказывается работать, а метаболизм не запускается.

Врачи советуют завтракать почти сразу после пробуждения, примерно через полчаса. За 20 минут до еды лучше выпить стакан воды. В калориях себе можно не отказывать, так как лишнее израсходуется в течение дня. Однако не стоит забывать о пользе и отдавать предпочтение кашам, яйцам, орехам и кисломолочным продуктам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика