Ученые заявили, что пропуск завтрака негативно влияет на психическое здоровье

Пропуск завтрака оказывает негативное влияние на психическое здоровье человека, считают ученые. Например, он становится тревожным и раздражительным. Мозг требует глюкозы и отказывается работать, а метаболизм не запускается.

Врачи советуют завтракать почти сразу после пробуждения, примерно через полчаса. За 20 минут до еды лучше выпить стакан воды. В калориях себе можно не отказывать, так как лишнее израсходуется в течение дня. Однако не стоит забывать о пользе и отдавать предпочтение кашам, яйцам, орехам и кисломолочным продуктам.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

