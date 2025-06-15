Врач Мухина назвала отличия завтрака пожилых мужчин и женщин

15 июня, 08:30Общество
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Пожилым женщинам на завтрак нужно есть продукты, содержащие кальций, а мужчинам – белок. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Она посоветовала начинать утро со стакана теплой воды за полчаса до приема пищи. Такая привычка помогает поддержать уровень жидкости в организме, оказывает желчегонный эффект, улучшает обмен веществ и перистальтику.
С учетом этого врач порекомендовала употреблять на завтрак 100–150 граммов нежирного творога. Для вкуса можно добавить гранат, яблоки, груши и цитрусовые – источники витаминов и антиоксидантов. Глюкоза из них всасывается в кровь медленнее, что важно для пожилых, так как с возрастом усвоение сахара ухудшается.
"Кунжут тоже является хорошим источником кальция: в 100 граммах находится почти суточная норма в 800–900 миллиграммов", – добавила специалист.
Важно не забывать и об углеводах, которые медленно усваиваются: они поддерживают оптимальный уровень сахара в крови. Эксперт порекомендовала обратить внимание на бурый или черный рис, овсянку, гречку, зелень и овощи.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал петрушку лучшей зеленью для пожилых. В ней есть необходимая организму клетчатка, а также витамины С и К, которые положительно влияют на иммунитет и улучшают свойства крови.