Врач Мухина назвала отличия завтрака пожилых мужчин и женщин

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Пожилым женщинам на завтрак нужно есть продукты, содержащие кальций, а мужчинам – белок. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она посоветовала начинать утро со стакана теплой воды за полчаса до приема пищи. Такая привычка помогает поддержать уровень жидкости в организме, оказывает желчегонный эффект, улучшает обмен веществ и перистальтику.



(болезни хрупких костей. – Прим. ред.) . От него страдает каждая третья россиянка старше 60 лет.

Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Универсального завтрака для пожилых не существует. В то же время женщинам важно употреблять продукты, содержащие кальций и витамин D3, чтобы избежать развития остеопороза. От него страдает каждая третья россиянка старше 60 лет.

С учетом этого врач порекомендовала употреблять на завтрак 100–150 граммов нежирного творога. Для вкуса можно добавить гранат, яблоки, груши и цитрусовые – источники витаминов и антиоксидантов. Глюкоза из них всасывается в кровь медленнее, что важно для пожилых, так как с возрастом усвоение сахара ухудшается.

"Кунжут тоже является хорошим источником кальция: в 100 граммах находится почти суточная норма в 800–900 миллиграммов", – добавила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Мужчинам рекомендуется есть нежирное мясо, рыбу или бутерброд с печенью трески – источник белка и витамина D3. Эти элементы необходимы, так как поддерживают мышечную массу.

Важно не забывать и об углеводах, которые медленно усваиваются: они поддерживают оптимальный уровень сахара в крови. Эксперт порекомендовала обратить внимание на бурый или черный рис, овсянку, гречку, зелень и овощи.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев назвал петрушку лучшей зеленью для пожилых. В ней есть необходимая организму клетчатка, а также витамины С и К, которые положительно влияют на иммунитет и улучшают свойства крови.

