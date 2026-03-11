Форма поиска по сайту

11 марта, 22:45

Общество

Новости регионов: в Башкирии метель повалила "Газель" посреди дороги

Сильная метель сдула с дороги автомобиль "Газель" в Башкирии. Кроме того, из‑за непогоды в регионе закрыты четыре трассы. Нельзя проехать и по автодорогам в Алтайском крае. Некоторые участки перекрыты для всех видов транспорта на неопределенный срок.

На Урале начали взрывать лед на реке Сим. Это необходимо, чтобы во время паводка вода не встречала препятствий. Работы проводятся под руководством специально созданной взрыво-технической группы. Для ускорения процесса используются новые ледорезные установки. В этом году в Челябинской области сильно потеплело. Например, воздух уже прогрелся до плюс 5 градусов, что выше мартовских значений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществотранспортпогодарегионывидео

