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11 марта, 08:00

Общество

Врач-косметолог рассказала, как правильно выбрать средство для умывания

Врач-косметолог рассказала, как правильно выбрать средство для умывания

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Средства для умывания могут подкупить красивой упаковкой и необычным форматом, но важно выбирать продукты, которые бережно относятся к pH кожи. Врач-косметолог Валерия Алифанова объясняет, что pH кожи составляет 4,5–5, а мыло, например, имеет pH 9–10, что нарушает липидную мантию и вызывает шелушение.

Для жирной и комбинированной кожи подходят гели, для сухой и чувствительной – пенки или молочко. Энзимные пудры, популярные в последнее время, можно использовать не чаще трех раз в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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