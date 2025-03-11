Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 11 марта, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 13 до 15 градусов тепла, по области – от 11 до 16 градусов тепла. Вечером в столице местами ожидается небольшой дождь. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 5 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в Московском регионе будет на 8–10 градусов выше нормы в рабочие дни на этой неделе. Такая температура соответствует третьей декаде апреля, то есть погода на 1,5 месяца опережает свое развитие.

Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления. В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов.