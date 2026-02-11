В России утвержден новый профессиональный стандарт врача скорой помощи. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, врач должен знать критерии чрезвычайной ситуации, схему, алгоритм проведения сбора и передачи информации о чрезвычайной ситуации. Также теперь врач скорой помощи сможет оказывать помощь вне медорганизации во время ЧС.

