Жительница Красногорска устроила площадку для выгула собак на крыше магазина

В Красногорске жительница многоквартирного дома устроила площадку для выгула собак на крыше продуктового магазина. Владелица квартиры на втором этаже выпускает своих питомцев гулять по козырьку и не убирает за ними. Соседи жалуются на такую ситуацию.

Юристы подтверждают, что такие действия являются незаконными. За ненадлежащий уход за животными грозит административный штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Также к жалобам может подключиться владелец магазина и потребовать возмещения ущерба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.