Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 07:15

Общество

Жительница Красногорска устроила площадку для выгула собак на крыше магазина

Жительница Красногорска устроила площадку для выгула собак на крыше магазина

Минздрав РФ планирует ужесточить правила выдачи больничных листов

Климатическая весна в Москве наступит не раньше 21 марта

Запись на вакцину от аллергии на березу будет доступна на портале mos.ru

Москвичам рассказали, какие преимущества дает полная учетная запись на mos.ru

Первые в 2026 году дожди ожидаются в Москве 12–13 февраля

"Новости дня": владельцам льготных ипотек могут повысить ставку за сдачу в аренду

"Московский патруль": москвичам напомнили о штрафах за сжигание чучела Масленицы

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как законно избавиться от долгов

СК начал проверку в частном детском саду в Коммунарке, где ребенка силой укладывали спать

В Красногорске жительница многоквартирного дома устроила площадку для выгула собак на крыше продуктового магазина. Владелица квартиры на втором этаже выпускает своих питомцев гулять по козырьку и не убирает за ними. Соседи жалуются на такую ситуацию.

Юристы подтверждают, что такие действия являются незаконными. За ненадлежащий уход за животными грозит административный штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей. Также к жалобам может подключиться владелец магазина и потребовать возмещения ущерба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоживотныерегионывидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика