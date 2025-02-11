Заключающим контракт с Минобороны РФ напомнили о выплатах от государства

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11 февраля, 07:45

Общество

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Желающие поступить на военную службу по контракту в Москве могут сделать это на портале mos.ru или обратиться в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Все подписавшие соглашение с министерством обороны, получит более 5 миллионов рублей за первый год службы.

В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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