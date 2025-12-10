В Москве подвели итоги престижной деловой премии "ТОП-1000 российских менеджеров". Она ежегодно присуждается за выдающиеся управленческие достижения лидерам бизнеса, которые внесли заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли, экономики России.

Имена лучших управленцев были названы в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" уже в 23-й раз. Всего было 19 номинаций и 300 лауреатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

