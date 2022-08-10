Певец Niletto случайно собрал в парке Екатеринбурга сотни своих фанатов. Но не всем он был рад.

Дело в том, что исполнитель объявил в соцсетях о тренировке, и на место пришла толпа, чтобы посмотреть. Niletto был очень не доволен – его раздражали камеры телефонов. В итоге он даже обратился к публике и сказал, что все, кто снимает, должны подтянуться 10 раз, иначе пусть уходят. Толпу разогнать не удалось, и певец в итоге провел среди поклонников несколько конкурсов и мастер-классов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.