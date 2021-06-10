В столице усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток. Контролируют ситуацию везде, в особенности в общественном транспорте.

Заместитель руководителя пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина рассказала о предпринятых мерах в столичном транспорте.

"Мы, в свою очередь, как транспортный комплекс реализуем все необходимые меры для того, чтобы пассажирам было максимально безопасно находиться на транспортной инфраструктуре. В первую очередь, это, конечно же, санитайзеры. Помимо этого, мы организовали точки продажи масок и перчаток," – уточнила Лапушкина.

Подробнее о том, как москвичи соблюдают антиковидные правила, – в сюжете телеканала Москва 24.