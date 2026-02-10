Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 09:45

Общество

Работодателя могут оштрафовать на 50 тыс рублей за невыплату премии

Работодателя могут оштрафовать на 50 тыс рублей за невыплату премии

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 90% 10 февраля

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло недалеко от Новороссийска

Москвичам дали советы по управлению кредитами

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 10 февраля

В Сети появился лайфхак для прохождения 10 тысяч шагов в день

Врачи рассказали, какие продукты смертельно опасны для кошек

Конкурс на лучшую снежную фигуру провели в московских школах и детских садах

273 ребенка родились в Москве 9 февраля

В России предложили заменить День святого Валентина на День лучшего друга

Работодателя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за невыплату сотруднику премии. Премии, доплаты и надбавки регламентируются коллективными договорами, соглашениями и нормативными актами.

При этом на размер выплат может повлиять дисциплинарное взыскание. Тем не менее уменьшение суммы не должно приводить к снижению общей заработной платы сотрудника более чем на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика