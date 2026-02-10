Работодателя могут оштрафовать на 50 тыс рублей за невыплату премии

Работодателя могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за невыплату сотруднику премии. Премии, доплаты и надбавки регламентируются коллективными договорами, соглашениями и нормативными актами.

При этом на размер выплат может повлиять дисциплинарное взыскание. Тем не менее уменьшение суммы не должно приводить к снижению общей заработной платы сотрудника более чем на 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.