В черный список Роструда внесены почти 700 недобросовестных работодателей

В России действует черный список недобросовестных работодателей, который ведет Роструд. На данный момент в него внесены почти 700 компаний, систематически нарушающих права сотрудников.

К типичным нарушениям относятся выплата зарплаты ниже минимального размера оплаты труда и изменение формата трудовых договоров с целью экономии на налогах. Работа в таких организациях может обернуться для сотрудников снижением социальных гарантий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.